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''Hakeme bulaşmayın birimizi atacak''

''HAKEME BULAŞMAYIN BİRİMİZİ ATACAK''

Devre arasında, F.Bahçe soyunma odasında ilginç diyaloglar yaşandı.

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Avni Aker'de devre arasında Fenerbahçe soyunma odasında ilginç diyaloglar oldu. 28. dakikada hakem Ali Palabıyık, Yusuf Erdoğan'ı kırmızı kartla atarken, Trabzonspor 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonraki performansı ise F.Bahçeli futbolcuları çok tedirgin etti. 

 "Dikkatli ve sakin olalım"
 
Devre arasında futbolcular, "Bu dakikadan sonra skor önemli değil, eksik kalmamaya çalışalım. Palabıyık aranmaya başladı. 10'a 10 yapmak için bahane kolluyor. Dikkatli ve sakin olalım. Hakemle hiç uğraşmayalım" şeklinde birbirlerini uyardı. 
 
Akşam

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