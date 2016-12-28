''Hakeme bulaşmayın birimizi atacak''

Avni Aker'de devre arasında Fenerbahçe soyunma odasında ilginç diyaloglar oldu. 28. dakikada hakem Ali Palabıyık, Yusuf Erdoğan'ı kırmızı kartla atarken, Trabzonspor 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonraki performansı ise F.Bahçeli futbolcuları çok tedirgin etti.

"Dikkatli ve sakin olalım"



Devre arasında futbolcular, "Bu dakikadan sonra skor önemli değil, eksik kalmamaya çalışalım. Palabıyık aranmaya başladı. 10'a 10 yapmak için bahane kolluyor. Dikkatli ve sakin olalım. Hakemle hiç uğraşmayalım" şeklinde birbirlerini uyardı.



Akşam