ANA SAYFA
Hakemden ilginç karar !

HAKEMDEN İLGİNÇ KARAR !

Porto - Moreirense maçında hakem, geriye doğru koşarken çarptığı futbolcuya ikinci sarı kartını göstererek oyundan attı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Portekiz'de oynanan Porto - Moreirense lig kupası maçında yeşil sahalarda ender görülen bir karar verildi.

Verdiği bir karar sonrası geri geri koşan hakem, Porto'lu Danilo'ya çaptı. Danilo'nun kendisini ittiğini düşünen hakem Luis Godinho, futbolcuya ikinci sarı kartını gösterek oyundan attı.

Porto karşılaşmayı 1-0 kaybederek kupa dışında kaldı.

"BÖYLESİNE İLK DEFA RASTLIYORUM"

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Danilo "Pozisyonu en az 100 kere seyrettim, hakem böyle bir kararı hangi kritere göre verdi hala anlayabilmiş değilim. Futbolda bugüne kadar birçok karar gördüm ama böylesine ilk defa rastlıyorum" dedi.

32
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hakemden ilginç karar !Bradley Lowery ayın golüne imza attıGalatasaray'da sıradaki yolcu Chedjou
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!Fenerbahçe’nin TFF’ye tepkisi işe yaradıTrabzonspor'dan Rodallega bombası
Şenol Güneş'ten Eto'o açıklamasıBeşiktaş, Mitrovic'le 3 yıllık anlaşma sağladıAdvocaat, forvet transferinden vazgeçti
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS