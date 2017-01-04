Hakemden ilginç karar !

Portekiz'de oynanan Porto - Moreirense lig kupası maçında yeşil sahalarda ender görülen bir karar verildi.

Verdiği bir karar sonrası geri geri koşan hakem, Porto'lu Danilo'ya çaptı. Danilo'nun kendisini ittiğini düşünen hakem Luis Godinho, futbolcuya ikinci sarı kartını gösterek oyundan attı.

Porto karşılaşmayı 1-0 kaybederek kupa dışında kaldı.

"BÖYLESİNE İLK DEFA RASTLIYORUM"

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Danilo "Pozisyonu en az 100 kere seyrettim, hakem böyle bir kararı hangi kritere göre verdi hala anlayabilmiş değilim. Futbolda bugüne kadar birçok karar gördüm ama böylesine ilk defa rastlıyorum" dedi.