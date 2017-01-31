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Hakem maç sırasında çukura düştü !

HAKEM MAÇ SIRASINDA ÇUKURA DÜŞTÜ !

İsrail'deki Hapoel Beer Sheva-Maccabi Haifa maçında dördüncü hakem, saha kenarında açık unutulan deliğin kurbanı oldu.

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Futbol sahalarında ender görülen bir olay, İsrail'deki bir maç sırasında meydana geldi. Vasermil Stadı'nda Hapoel Beer Sheva ile Maccabi Haifa U-19 takımları arasında oynanan karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Maçın başlama düdüğüne saniyeler kala, karşılaşmanın dördüncü hakemi saha kenarındaki bir çukura düştü. Üzeri kapatılması unutulan deliğin kurbanı olan talihsiz hakem sakatlandı. Sağlık ekibi dördüncü hakeme müdahalede bulundu.

Bir süre saha kenarında tedavisi gerçekleştirilen hakem, maça çıkamadı. Diz kapağında çatlak meydana gelen hakem ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ev sahibi olan ve olayda sorumluluğu olduğu belirtilen Hapoel Beer Sheva yetkililerinden yapılan açıklamada, "Deliğin nasıl açık bırakıldığını anlamış değiliz. Belki yağışla bir ilgisi olabilir" denildi.

İsrail Hakem Kurulu Başkanı Uzi Yitzhaki de konuyla ilgili yaptığı açıklamada ihmale dikkat çekerek maçların bu stattan alınabileceğini dile getirdi, "Bu çok ciddi bir olay. Hakem şanslıydı, daha kötü şeyler olabilirdi" diye konuştu.  

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