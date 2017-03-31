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"Hakan Şükür ve Arif Erdem vatandaşlıktan da atılmalıdır"

"HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM VATANDAŞLIKTAN DA ATILMALIDIR"

Gençlik ve Spor Eski Genel Müdürü Yunus Akgül, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in vatandaşlıktan atılmaları gerektiğini söyledi.

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Gençlik ve Spor Eski Genel Müdürü Yunus Akgül, sarı-kırmızılı kulübün olaylı bir şekilde ihraç ettiği Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

Hiçbir şampiyonluğun, hiçbir sportif başarının vatan vatan ve bekasından daha önemli olamayacağını belirttiği yazısında, “Vatana ihanetin mazereti olmadığı gibi, affı da olamaz. FETÖ’nün, bu milletin başına bombalar yağdıran, tankla üzerinden geçen bir terör örgütü olduğu 15 Temmuz gecesiyle tescillenmişken; din-vatan-millet kutsalına, Türkiye’ye düşman bu yapının yanında yer alan ve almaya devam edenlerin, geçmişte Türkiye adına attıkları her gol, kaldırdıkları her kupa, Türk milleti için artık yok hükmündedir” ifadelerini kullandı. 

“Ruhunu, FETÖ terör elebaşısı meczup din ve vatan düşmanına adamış hepimizin bildiği şahsın, ‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ derhal geri alınmalıdır” diyen Akgül, “Vatansızlık ve gurbet, linçten daha büyük bir ceza olsa da yetmez, yetmez, yetmez… İhraç veya üyelikten atılmak da yetmez… Hakan Şükür ve Arif Erdem vatandaşlıktan da atılmalıdır” sözlerini kullandı.

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