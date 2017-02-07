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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş hamle !

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN FLAŞ HAMLE !

Hakan Çalhanoğlu Lozan Mahkemesi'ne başvuracak.

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Almanya Ligi’nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu’na FIFA tarafından verilen 4 ay futboldan men cezasının yankıları sürüyor.

Alman ekibi, bu kararın ağır olduğu görüşünde birleşirken, Çalhanoğlu’nun Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak geçici bir çözüm alma düşüncesinde olduğu gündeme geldi.
 
Alman basınında çıkan haberlere göre Çalhanoğlu; futboldan uzak kalmamak için Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuracak ve eğer bu başvuru olumlu neticelenirse oyuncunun hafta sonunda bile forma giyebileceği yazıldı.
 
Bu arada Trabzonspor’un şikayeti üzerine 4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, Leverkusen kadrosunda yer almaya devam ediyor.  Leverkusen’in CEO’su Michael Schade, futbolcunun takımla birlikte çalışacağını dile getirmişti. 

Ajansspor

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