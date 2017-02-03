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Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama geldi !

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ !

4 ay sahalardan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bayern Leverkusen'li Türk Milli Takım futbolcusu Hakan Çalhanoğlu dört ay sahalardan men cezası aldı.

CAS, Trabzonspor'un başvurusu üzerine FIFA'nın verdiği cezayı onadı. Hakan ayrıca 100 bin Euro para cezası ödeyecek. 

Alman Express gazetesinde yer alan habere göre Hakan konuyla ilgili açıklama yaptı.
 
Hakan, "Karlsruhe'de oynadığımda 17 yaşındaydım. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor dedi. Olayları bende bir arkadaşımdan öğrendim. Babam kötü bir hata yaptığını biliyor ve çok üzgün. Babam benim babam olarak kalacak ama bir daha asla kariyerime müdahale edemeyecek" ifadelerini kullandı.
 
"Tesadüfen öğrendim..."
 
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından  Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, babasının Trabzonspor  temsilcileri ile görüştüğünü tesadüfen öğrendiğini söyledi.
 
Babasının kendisine Türkiye'ye transfer olmak isteyip istemediğini  sormadığını ve bu görüşmeden de söz etmediğini anlatan milli futbolcu, "Babam,  bana söz konusu sözleşmeyi imzalamam gerektiğini söyledi." ifadesini kullandı.
 
Babasına saygı gösterdiğini belirten Hakan, "Kültürümüzde babanın sözü  geçer. 17 yaşındaydım ve bunun nereye varacağının bilincinde değildim. Sadece  futbolu düşüyordum. Babama güvendim." diye konuştu.
 
Bu tür şeylerin insanı yıkabileceğini aktaran 22 yaşındaki oyuncu,  "Ancak kariyerimde çok şey yaşadım. Bu olay beni daha da güçlü yapacak."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Böyle bir şeyin bir kez daha başına gelmeyeceğini vurgulayan Hakan, şu  ifadeleri kullandı:
 
"Menajerim Bektaş Demirtaş’a ve her şeyimle ilgilenen Rabii Salhi'ye  güveniyorum. Bu olay beni etkiledi. Yaşananlar babamı da üzdü. Babam, bundan  sonra kariyerime karışmayacak. Teknik direktör Roger Schmidt ile de konuştum.  Kendisi bana futbola konsantre olmamı söyledi."
 
FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a  karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a  futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek  Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. CAS, dava sonuçlanana  kadar Hakan'a verilen söz konusu men cezasını geçici olarak durdurmuştu.
 
Hakan Çalhanoğlu, cezalı olacağı 4 aylık süreçte milli takım formasını da giyemeyecek.

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