ANA SAYFA
Hakan Çalhanoğlu için yeni açıklama

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN YENİ AÇIKLAMA

CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb, Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesi kararı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Genel Sekreteri Matthieu Reeb, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesi kararının kasıtlı bir şekilde ara transfer döneminin sona ermesinin ardından açıklandığına ilişkin suçlamaları reddetti.

Reeb, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, tahkim kurulundan çıkan kararın açıklanabileceği onayı alındığında, bunu hemen 2 Şubat'ta ilgili taraflara bildirdiklerini belirtti.

LEVERKUSEN TARAF DEĞİL

Bayer Leverkusen Kulübünün, CAS'ın söz konusu kararı kasıtlı bir şekilde ara transfer döneminin bitmesinin ardından açıkladığı yönündeki suçlamasının doğru olmadığını ifade eden Reeb, Bayer Leverkusen'in davanın tarafı olmadığından CAS tarafından da bilgilendirilmediğini kaydetti.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, kararın ara transfer dönemi bittikten sonra açıklanmasını "iki yüzlülük" olarak nitelemişti.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya FIFA tarafından verilen cezayı onamıştı.

210
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş'tan 10 milyon dolarlık anlaşma !Süper Lig takımlarının piyasa değerleri belli olduKemal Belgin'den yayıncı kuruluş gafı !
Simon Kjaer'den Şenol Güneş açıklaması !Büyü bozan Fenerbahçeİşte Beşiktaş'ın Tosic kararı !
Metin Albayrak: Resmen hakemi de yönettilerFenerbahçe taraftarı Tosic'e tepkiliBeşiktaş suç duyurusunda bulunacak !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS