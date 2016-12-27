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Hacıosmanoğlu beraat etti

HACIOSMANOĞLU BERAAT ETTİ

Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

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Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi yüz sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" sözleri üzerine açılan davada beraat etti.

Trabzonspor-Gaziantep maçından sonra yaptığı açıklamada yayın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı öne sürülen Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından, "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi yüz sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" dediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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