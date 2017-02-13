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Güvenç Kurtar'dan Şenol Güneş için flaş sözler

Güvenç Kurtar'dan Şenol Güneş için flaş sözler 1

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar, gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.

İstanbul'da Ege Bilim Koleji'nde katıldığı panelde konuşan ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Güvenç Kurtar, geçmişte yaşanmış ilginç olaylara ışık tuttu. Futbolda yaşanan sıkıntılara değinen Kurtar, özellikle "4 büyük takımı neden çalıştıramadınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Kurtar aynı zamanda şampiyonluk yarışındaki takımlarla da ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

Teknik direktör Güvenç Kurtar, İstanbul'da Kartal Yakacık'ta eğitim veren Ege Bilim Koleji'nde kendisine yöneltilen o soruya işte şu yanıtı verdi:

(Sabah)

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