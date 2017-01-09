Güray Vural'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

MUHAMMET VE SEFA KİRALANDI

Öte yandan Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralandığını da açıkladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama

Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.