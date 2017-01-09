ANA SAYFA
Güray Vural'ın sözleşmesi feshedildi

GÜRAY VURAL'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini KAP'a bildirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

MUHAMMET VE SEFA KİRALANDI

Öte yandan Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralandığını da açıkladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama

Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

133
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Krasnodar'ın golcüsü Fenerbahçe'ye meydan okuduGalatasaray'da sponsorluk görüşmeleri başladıTalisca hamlesi ! Benfica'ya yeni teklif
Mesut Özil'den sözleşme açıklamasıTrabzonspor, Olcay Şahan'ı bitiriyor !Beşiktaş'tan Ersan Gülüm hamlesi
Barcelona'dan şok tepki !''20 milyon euro verirseniz olur''Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS