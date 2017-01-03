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Günün transfer haberleri (3 Ocak)

Günün transfer haberleri (3 Ocak) 1

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar bu kez de transferde kıyasıya bir yarışa dahil oldu... İşte günün öne çıkan transfer dedikoduları...

Manchester United menajeri Jose Mourinho, Atletico Madrid'den Saul ve Antoine Griezmann'ı istiyor. Mourinho, Times'ın haberine göre; iki yıldızı alabilirse, transfer bütçesi bulmak zorunda.
 
Portekizli, finansmanı David de Gea, Ander Herrera ve Juan Mata'yı satarak sağlamanın planlarını yapıyor. Dick Advocaat'ın Başkan AzizYıldırım'dan mutlaka alınmasını istediği Juan Mata ise kişisel bloğundan FBahçeliler'i umutlandıran bir açıklama yaptı. İspanyol oyuncu, "Bu ay benim için çok önemli ve yakında size bir sürprizim olabilir" diye yazdı.

(Akşam)
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