Günün bomba transfer haberleri (25 Ocak)

Ara transfer dönemi devam ederken takımlar, kadrolarının güçlendirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte günün bomba transfer haberleri...



Nuri Şahin ayrılıyor mu?

Son dönemde adı transferde Galatasaray ile anılan Borussia Dortmund'un milli futbolcusu Nuri Şahin'le ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Bugünkü Dortmund idmanında Nuri ile ilgili bir detay oldukça dikkat çekti.



Alman ekibi bugünkü idmandan fotoğraf kareleri paylaşırken Nuri Şahin'in 8 numaralı idman formasının 18 yaşındaki Jacob Bruun Larsen'de olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi "acaba Nuri Şahin takımdan ayrılıyor mu?" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Nuri Şahin, 16 Ocak'taki idmanda 8 numaralı formayla takımdan ayrı çalışmıştı. Dortmund'da fotoğraf karesine giren Andre Schürrle (21), Julian Weigl (33), Erik Durm (37) gibi isimlerin kendi forma numaralarının bulunduğu idman üstünü giydikleri görüldü.



Bu sene A takımla tek maçına Almanya Kupası'ndaki Union Berlin karşısında çıkan Jacob Bruun Larsen, o maçta 34 numaralı formayla mücadele etmişti. Skoru 1-0 yapan golü asistini yapan Danimarkalı oyuncu 68. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bırakmıştı.



Nuri Şahin'in adı son dönemde Galatasaray, Fiorentina ve Inter ile anılıyordu. (Ajansspor)