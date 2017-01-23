Günün bomba transfer haberleri (23 Ocak)

FENERBAHÇE'DE HEDEF HERNANES!

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Ali Yıldırım, Sydorchuk için önceki gün yaptığı son temasın ardından, bu dosyayı kapatma kararı aldı.

Bu nedenle ikici planı devreye sokan sarı lacivertliler Juventus'ta forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernanes'in kiralık olarak transfer etmeye karar verdi. Kulübüyle 2018 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için görüşmeler final aşamasında. Fenerbahçe, orta sahada iki yönlü oynayabilen tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin yeni orta sahasını 1-2 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. (Ajansspor)