Günün bomba transfer haberleri (20 Ocak)

Ara transfer dönemi devam ederken takımlar, kadrolarının güçlendirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte günün bomba transfer haberleri...

Janssen Galatasaray'ı reddetti

Galatasaray ile ismi anılan isimlerden olan Vincent Janssen'den sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt geldi. Jan Olde Riekerink'in de yakından tanıdığı 22 yaşındaki Hollandalı forvet için açıklamada bulunan menajeri, bu transferin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Patrick van Diermen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Janssen kendisiyle ilgilenen kulüpleri geri çevirmeye karar verdi. Galatasaray'dan teklif geldi ancak bunu da bu yüzden reddetti. Çünkü Tottenham ile uzun bir kontratı var ve burada kalmak istiyor".

Van Persie'yi kesen golcü



Sarı-Kırmızılı kulübün şu sıralardaki 1 numaralı golcü adayı Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon sergilediği müthiş performansla Hollanda Milli Takımı’na yükseldi. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli Robin van Persie’nin formasını kaparak, Portakallar’ın birinci santrforu oldu.



Teknik direktör Danny Blind, milli takıma almadığından dolayı kendisini eleştiren Van Persie için, “Yeteri kadar fit olmadığından onu çağırmıyorum. Ayrıca Janssen, 2016’da çok iyi bir performans sergiledi. Onu milli takıma almamam haksızlık olurdu” demişti. Hollanda Ligi’nde geçen sezon 27 golle krallık tacını takan genç yetenek, bu performansıyla 22 milyon Euro karşılığında Tottenham’ın yolunu tutsa da, İngiltere’de aradığını bulamadı.



Devrede kimler yok ki



Hem milli takımdaki yerini korumak hem de yeteneklerini geliştirmek için düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 1.85’lik santrforu gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiralayıp, satın alma opsiyonunu da almanın peşinde. Bu transfer için topyekün çalışma yapan Galatasaray cephesinde, oyuncunun vatandaşları Sneijder, Riekerink ve De Jong’un da devrede olduğu belirtiliyor.

(Milliyet)