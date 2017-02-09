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Güneş, Tosic ve van Persie'nin savunmaları ortaya çıktı

GÜNEŞ, TOSİC VE VAN PERSİE'NİN SAVUNMALARI ORTAYA ÇIKTI

Olaylı derbide PFDK'ya sevk edilen Şenol Güneş, Dusko Tosic ve Robin van Persie'nin savunmaları ortaya çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Dusko Tosic, Robin van Persie ve Şenol Güneş savunmalarını büyük bir titizlikle hazırladı. Üç ismin görüntülerle de destekledikleri savunmaları şöyle:

KAFA ATMADIM

Tosic: Robin van Persie önce bana faul yaptı. Diziyle karnıma vurup beni yere düşürdü. Konuşmak için yanına gittim. Ama o anda eşime küfredince sinirlendim ve kafamla onu ittim. Kendini yere attı. Kesinlikle kafa atmadım. Hakem kırmızı kart gösterince tepkim arttı ama Van Persie'ye bir müdahalem olmadı. O ise bana doğrudan bakarak elini şortuna soktu.

TAYTIM KAYDI

Van Persie: Tosic'le normal bir ikili mücadeleye girdik. O yerde kaldı, ben pozisyona devam ettim. Oyun durunca öfkeyle yanıma geldi, küfürlü konuştu ve kafa darbesiyle beni yere düşürdü. Sonra saldırmak istedi, sürekli küfretti. Tahriklerine rağmen kendisine karşılık vermedim. Elimi şortuma sokmamın nedeni ise alta giydiğim taytı düzeltmekti. Başka bir amacım yoktu. Bunu hemen her maçta yaparım. Tayt giyen tüm futbolcular yapar.

KJAER BENİ İTTİ

Şenol Güneş: Devre arasında kenara gelen kendi oyuncularıma kızarken birden Kjaer üstüme doğru geldi. Elime vurdu ve beni itti. Çok rahatsız oldum ve 'Sana ne oluyor? Seninle ne alakası var. Sen sus" diyerek elimi ağzına götürdüm, hemen çektim. Kesinlikle ağzını sıkmadım. Bir futbolcuya niye hareket yapayım.

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