Güneş, Gökhan Gönül için sağlık ekibini uyardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün her maçta sakatlık geçirmesinden dolayı çok rahatsız.
Tecrübeli hoca sağlık ekibiyle bir görüşme gerçekleştirerek, "Gökhan'ın durumu nedir? Neden her maçta aynı durumu yaşıyor. Sizden cevap istiyorum" dediği ortaya çıktı. Gökhan'ı yakın takibe alan sağlık ekibinin bazı ekstra testler yaparak Şenol Güneş'e bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında.
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