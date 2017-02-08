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Güneş, Gökhan Gönül için sağlık ekibini uyardı

GÜNEŞ, GÖKHAN GÖNÜL İÇİN SAĞLIK EKİBİNİ UYARDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gökhan Gönül için sağlık ekibini uyardı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün her maçta sakatlık geçirmesinden dolayı çok rahatsız.
 
Tecrübeli hoca sağlık ekibiyle bir görüşme gerçekleştirerek, "Gökhan'ın durumu nedir? Neden her maçta aynı durumu yaşıyor. Sizden cevap istiyorum" dediği ortaya çıktı. Gökhan'ı yakın takibe alan sağlık ekibinin bazı ekstra testler yaparak Şenol Güneş'e bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında.

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