Guardiola Beşiktaş'a rakip oldu

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’in tecrübeli stoperi Holger Badstuber için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’a, başarılı oyuncunun eski teknik direktörü Pep Guardiola rakip oldu.
Bayern’in ardından İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’nin başına geçen Katalan menacerin, 27 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına Mavi-Beyazlılar’a kiralık olarak getirmeyi planladığı bildirildi.
Alman futbolcuyu bonservisiyle almak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın ise Bayern Münih’le bu hafta içerisinde resmen pazarlıklara başlayacağı bildirildi.
Fanatik
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS