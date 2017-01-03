Guardiola Beşiktaş'a rakip oldu

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’in tecrübeli stoperi Holger Badstuber için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’a, başarılı oyuncunun eski teknik direktörü Pep Guardiola rakip oldu.



Bayern’in ardından İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’nin başına geçen Katalan menacerin, 27 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına Mavi-Beyazlılar’a kiralık olarak getirmeyi planladığı bildirildi.



Alman futbolcuyu bonservisiyle almak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın ise Bayern Münih’le bu hafta içerisinde resmen pazarlıklara başlayacağı bildirildi.



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