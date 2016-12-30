Greizmann'dan bacağa imza

A.Madrid forması giyen 25 yaşında ki Antoine Griezmann kadın hayranlarına imza vermek için bir araya geldi. Kadın hayranları karşısında tek tek imzasını verirken bir kadın hayranı imzayı atması gerektiği yeri gösterince ünlü futbolcu ne yapacağını bilemedi.

Katılacağı program öncesi kulis de beklemeye başlayan Griezmann bu esnada kadın hayranlarına imza vermeyide ihmal etmedi. Stüdyoya gelen hayranları ünlü futbolcuyla yakından görüşme fırsatı buldu. Kulis'de hayranlarına imza veren Griezmann şok bir durum yaşadı.

Kadın hayranlarının eline imza atan Griezmann bir hayranın isteği üzerine bacağına imza atmasını istedi eşofmanını çıkardı. Durum karşısında utanan Griezmann isteği geri çevirmeyip imzayı attı ardından kadın hayranı Griezmann'ın yanağına öpücük kondurdu.