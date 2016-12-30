ANA SAYFA
Greizmann'dan bacağa imza

GREİZMANN'DAN BACAĞA İMZA

Hayranlarına imza dağıtan Greizmann, bir kadın hayranının bacağına imza istemesi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

A.Madrid forması giyen 25 yaşında ki Antoine Griezmann kadın hayranlarına imza vermek için bir araya geldi. Kadın hayranları karşısında tek tek imzasını verirken bir kadın hayranı imzayı atması gerektiği yeri gösterince ünlü futbolcu ne yapacağını bilemedi.

Katılacağı program öncesi kulis de beklemeye başlayan Griezmann bu esnada kadın hayranlarına imza vermeyide ihmal etmedi. Stüdyoya gelen hayranları ünlü futbolcuyla yakından görüşme fırsatı buldu. Kulis'de hayranlarına imza veren Griezmann şok bir durum yaşadı.

Kadın hayranlarının eline imza atan Griezmann bir hayranın isteği üzerine bacağına imza atmasını istedi eşofmanını çıkardı. Durum karşısında utanan Griezmann isteği geri çevirmeyip imzayı attı ardından kadın hayranı Griezmann'ın yanağına öpücük kondurdu.

700x400.jpg

36
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Günün transfer haberleri (30 Aralık)Yılın son derbisi Fenerbahçe'ninAziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki !
Advocaat'a yeni kontratFenerbahçe'de Sow şokuColin Kazım tehdit edildi
Maradona: Elinde olsa karısını bile satarDepay nargile içerken yakalandıKerem Tunçeri dizi yıldızı oldu
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS