Göztepe’ye ağır darbe

Süper Lig’e yükselme yarışında TFF 1. Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında liderlik yine el değiştirdi. 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçen Göztepe bu üstünlüğünü koruyamadı ve Ege derbisinde sahasında Denizli'ye 4-2 mağlup olarak zirveyi Eskişehir'e kaptırdı. EsEs, evinde Altınordu'yu 3-0 gibi net bir skorla yenerek liderliği eline geçirdi. İlk sırayı yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşmada Yeni Malatya konuk ettiği, Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.Malatya bu tür final maçlarında kazanamama geleneğini sürdürdü. Ligin alt sıralarında ise kazan kaynamaya devam ediyor.Manisa ağırladığı Bolu ile berabere kalarak rakibini zirve yolunda yaraladı, Bandırma ise sahasında Samsun'u yenerek rahat bir nefes aldı. Adana Demir, son sıradaki Mersin İY ile golsüz berabere kalarak kötü gidişatına ‘dur' diyemedi.

KONTRATAK DENİZLİ’NİN İŞİ

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Göztepe, evindeki Ege derbisinde Denizli karşısında fena çarpıldı. Denizlispor, 1. Lig'in en iyi kontratak oynayan takımı. Bunu da 2-1 geriye düşmesinin ardından yakaladığı pozisyonları gole çevirip aldığı 4-2'lik galibiyetle bir kez daha ispat etti. Göztepe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 öne geçmeyi bildi ancak savunmasının yaptığı akıl almaz hatalar nedeniyle üç gol art arda yiyerek hiç hesapta olmayan bir yenilgi tattı. Denizli futbolcuları neredeyse tüm kontrataklarda Göztepe kalesi ile burun buruna geldi. Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 öne geçmelerinin ardından hamle yapmalı ve Denizli futbolcularına geniş alanlar bıraktırmamalıydı. Ancak genç çalıştırıcı bunda geç kalarak yediği gollerle adeta şoke oldu. Denizli'nin hocası Ali Tandoğan ise göreve geldiği günden bu yana takımını çok iyi bir şekilde analiz etmiş. Denizli özellikle deplasmanda kontratak futbolunu çok iyi oynuyor ve önemli galibiyetler elde ediyor.