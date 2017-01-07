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Göztepe'den Nduka atağı

GÖZTEPE'DEN NDUKA ATAĞI

Göztepe, Nduka Ozokwo'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.

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FC Will takımından orta saha Murat Akın'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig'in lideri Göztepe, aynı ekipten kanat oyuncusu Nduka Ozokwo'yu da renklerine bağlamak için harekete geçti.

Bu sezon Will'de 15 maça çıkıp 3 gol atan Nijeryalı futbolcuyla temasa geçen sarı kırmızılıların olumlu yanıt aldığı belirtilirken, deneyimli futbolcunun kulübünden bonservisini alıp boşa çıkmayı beklediği kaydedildi.
 
Nduka'yı alarak Kone'nin yerini doldurmayı planlayan sarı kırmızılıların sol bek arayışları da sürüyor.
 
Futbola ülkesinin Enugu Rangers takımında başlayan 28 yaşındaki Nduka, ilk Avrupa deneyimini 2008-09'da Fransa'nın Nice takımına gelerek yaşadı. Ertesi sezon Boluspor'a transfer olarak Türkiye'ye gelen Nduka, 2011-2014 yılları arasında Mersin İdmanyurdu formasını giydi. Ardından Adanaspor'a imza atan oyuncu, turuncu beyazlılarla geçen sezon şampiyonluk yaşadı.
 
Süper Lig'de 58, TFF 1'inci Lig'de ise 105 maça çıkan Nijeryalı 16 kez fileleri havalandırdı. Göztepe, Antalya kampında yarın saat 14.00'te Akhisar Belediyespor'la hazırlık maçı oynayacak.

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