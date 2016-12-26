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Göztepe Murat Akın ile ilgileniyor

GÖZTEPE MURAT AKIN İLE İLGİLENİYOR

Göztepe, 6 takımda 7 defa şampiyonluk yaşayan Murat Akın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Göztepe, geçen sezon Süper Lig’e yükselen Kardemir Karabükspor’da görev alıp bu sezon başında İsviçre ekibi FC Will’e transfer olan Murat Akın’ın üzerinde durduğu bildirildi. Sarı kırmızılıl yönetimin temasa geçtiği orta saha oyuncusunun 2’nci yarıda Göztepe forması giyeceği iddia edildi.

Futbolculuk kariyerine Belçika’nın Beveren takımında başlayan 30 yaşındaki Murat, 2008-09’da Kasımpaşa’da, 2010-11’de Orduspor’da, 2011-12’de yine Kasımpaşa’da, 2012-13’te Konyaspor’da, 2013-14’te Medipol Başakşehir’de, 2014-15’te Kayserispor’da ve 2015-16’da da Kardemir Karabükspor’da mutlu sona ulaşarak Süper Lig’e çıkma sevinci yaşadı. Bu sezon ise Will’de 15 müsabaka oynayan Murat Akın fileleri 2 defa havalandırdı.

Göztepe’nin bir sol bekle de anlaşma sağladığı vurgulandı.

AMK Gazetesi
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