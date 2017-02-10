Gomez ve Demba Ba'yı geçecek !

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, bu akşam Karabükspor ağlarını havalandırması halinde 20 haftada 16 gole ulaşarak, 15'er gollü Mario Gomez ve Demba Ba'yı geçmiş olacak.

15 golle krallığa koşan Cenk Tosun, sezonun ilk yarısında ağlarını havalandırdığı Karabükspor'u yine boş geçmek istemiyor.

Çok formda olan 25 yaşındaki forvet, Mario Gomez ve Demba Ba'yı da geçmeye çalışacak. 2014-15 sezonunda Demba Ba, geçen sezon ise Gomez, ilk 20 maçta 15 gol atmıştı.

Cenk ise Karabükspor ağlarını havalandırdığı takdirde 20 maçta 16 gole ulaşarak Alman ve Senegalli yıldızları geride bırakmış olacak.

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