''Gomez defteri bizim için kapandı''

"Şu anda tam 27 tane kardeşimiz Fulya tesisimizde kalıyor. Onları okuluna yolluyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz ve gelişimini takip ediyoruz. Onların velileri biziz. Bu arkadaşları hedef oyuncular olarak belirledik”

"Futbolculuk için yol çok uzun. Hocalarımızla birlikte Beşiktaş’ın geleceği için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kısa, orta ve uzun vade için program yaptık. 2019-20’de alt yapıdan Beşiktaş’a oyuncu vereceğimizi düşünüyorum”



Başkan Fikret Orman’ın son yönetim değişikliğinin ardından Siyah-Beyazlılar’ın alt yapısının başına geçen yönetici Metin Albayrak, Fulya’da yaptıkları değişimi Fanatik’e anlattı. Çalışmalarını ve hedeflerini açıklayan Albayrak, Siyah-Beyazlılar’ı alt yapıda 1 numara yapıp A Takım’a sürekli olarak oyuncu vermek istediklerini söyledi. İşte o sözler;



‘Baskı kuran ailelere maçları yasakladık’



“Psikoloğu çok önemsiyorum. Bunlar gelişmekte olan çocuklar. Büyüme yolunda şunu gözledim. Çocukların ailelerinin yüzde 99’unun gelir düzeyi düşük. Genel olarak aileleri çocuklarının futbolcu olmasını istiyor ve üzerinde büyük bir baskı uyguluyor. Göz tiki olan bir çocuğu psikoloğumuzla konuşturduk. Ailesinin futbolcu olması konusunda üzerinde baskı kurduğunu öğrendik. Anne ve babasına maçını tesiste izlemeyi yasakladık. Hocamıza sorduk, gol kaçırınca tribündeki annesine bakıyormuş. Çoğu aileye de yasakladık. Eğitim ve gelişimde bu kadar derinlemesine iniyoruz. Futbolculuk için yol çok uzun. Hocalarımızla birlikte Beşiktaş’ın geleceği için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kısa, orta ve uzun vade için program yaptık. Zaman vermek zor ama 2019-20’de alt yapılan Beşiktaş’a oyuncu vereceğimizi düşünüyorum.”



‘Terim’le konuşup sorunu çözdük’



“Bu göreve gelince ilk olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e gittim ve desteğini istedim. Birçok yaş grubunda şampiyonluk yaşayan ekiplerimizden genç milli takımlara oyuncu alınmaması konusundaki rahatsızlığımızı ilettik. Torpil değil adil davranılmasını istedik. Bunları söyleyince Terim, ‘Metin beni iyi tanırsın. Benim olduğum yerde böyle şeyler olmaz. Gerekli arkadaşlarla konuşacağım’ dedi. Şimdi her maçımıza milli takımın alt yapılarının izleyici ekibinden antrenör gönderiyor.”



‘Geri 4’lü alt yapıdan’



“Şu anda U-15 milli takımında 5, U-16’da 4, U-19’da da 2 tane oyuncumuz var. Taraftarımız merak etmesin Beşiktaş’ın hakkını her yerde savunuyoruz. U-15 takımının kaptanı şimdi bizim kaptanımız. Bu takımın sağ bek, sol bek, ön libero ve santrforu bizim oyuncumuz. Kırgızistan Milli Takımı’nda görev yapan oyuncumuz var. Allah izin verirse bu U-15 grubunu üst seviyelere çıkarıp A takımın ilerideki geri dörtlüsü yapacağız.”



‘Gomez bize etik davranmadı’



“Mario’nun kontratı Nisan’da bitiyordu. Sürekli olarak sözleşme yenileme tarihimizi erteledi. 3 kez tarih değiştirmesinin ardından gelmek istemediğini söyledi. Onun sözüne inanmıştık. Bize etik davranmadı. Sonra bir de forvet transferi için uğraştık”



“Mario Gomez’le ilgili biz çok etik davrandık. Şampiyon olarak tamamladığımız sezonun ardından planlamayı ‘Mario Gomez ve Jose Sosa kalıyor, 2 yeni transferle sezonu kapatacağız’ diye yaptık. Gomez’in kontratı normalde Nisan’da bitiyordu, ‘Yenileme için sezon sonu görüşelim. Şimdi şampiyonluğa konsantreyim’ dedi. Sezon bitti, ‘Euro 2016’ya gideceğim orada konuşuruz’ dedi. Başkan Fikret Orman’la Fransa’ya gittik. Orada da, ‘Şampiyonluğa gidiyoruz. Turnuva sonunda’ dedi. En sonunda da gelmek istemediğini söyledi. Onun sözüne inanmıştık. Beraber şampiyonluğumuzu yaşadığımız adamın sözüne tabii ki inanacağız. Sonra bir de forvet transferi için uğraştık.”



‘Bu defter bizim için kapandı’



“Wolfsburg’a transfer oldu. FIFA’ya başvurduk. Mahkemeli bir süreçteyiz. 1 milyon 100 bin Euro’ya gönderdik diyorlar, belgelerini istiyoruz göndermiyorlar. Sadece 550 bin Euro’yu yolladılar. Mario bize etik davranmadı. Beşiktaş taraftarının sevgisinin tam karşılığını vermedi. Zaten Wolfsburg’ta mutsuz. Takımı ve kendisi ne halde belli. Mario Gomez defteri bizim için kapandı.”



'Gençlere özgüven aşılıyoruz'



“Futbolcular kendilerini oynayarak geliştirir. Hocamız bazen genç takımdaki oyuncularımıza yer veriyor. Gençlerimizin de forma giydikçe özgüvenleri artıyor. Başakşehir’le bir hazırlık maçı yaptık. Hocamız; Sedat, Eslem ve Muhammed Enes’i birlikte oynattı. O maçta Adriano, topu sol önde oynayan Sedat’a gönderdi. Topla oynamayı normalde çok sever. Pozisyon sırasında önü de açıktı. Ama bir anda topa bastı ve geriye gönderdi. Bu tamamen özgüvenle alakalı. Onu gördükten sonra maçın ardından Yasin hoca ve oyuncuları toplayıp konuştum. Futbolun dili bir dedim. U-15’te de bir, A takımda da bir... Daha önce sadece televizyonda gördüğü, birlikte oynamayı hayal ettiği oyuncuyla sahaya çıkınca bazen böyle özgüven konusunda sorunlar yaşanıyor ancak bunları bizim de yardımımızla aşacaklar.”



‘Fulya’daki tesisleri merkezimize taşıyoruz’



“Futbolda yabancı futbolcu olmazsa olmaz. Ama her takımın kendi felsefesi ve modeli olmalı. Biz de kendi modelimizi yaratıyoruz. Hedefimiz, iskeleti tamamen Beşiktaş’tan oluşan bir A takım yaratmak. Her ülkenin kendisine ait gelenek görenek ve oyuncu yapısı var. Beşiktaş’ta son 6 aydaki yeni yapılanmada alt yapıya önem veren birçok kulübü gezdim baktım. Neler eksik gördük. Şu andaki en büyük hedefimiz alt yapıyı Ümraniye’ye taşımak. Fulya’da ufacık alanda tek sahamız var. 11 tane yarışmacı grubumuz var. Bu bir özeleştiri. Ümraniye’ye taşıyıp tamamen altyapıya ait 3 saha yapacağız.”



‘Türkiye’de bir ilki başlattık’



“Okullarla anlaştık. Sonuçta insan yetiştiriyoruz. Adaylar futbolcu olmazsa bir mesleği olsun diye uğraşıyoruz. İngilizce eğitimi de veriyoruz. Performans hocalarımızı artırdık. Marmara Üniversitesi’yle Türkiye’de ilk ve tek genetik testi uygulanan alt yapı bizde. Çocuklarımızın gen haritalarını çıkardık. Çocukların hangi kas grubu gelişmiş, gelişmeye açık, koşucu mu, dayanıklılığı mı önde gibi bir sürü parametrelerine baktık. Hocalarımız bireysel olarak oyuncuları bu özelliklerine göre de çalıştırıyor.”



‘Artık sadece makarna yemiyorlar’



“Fulya tesisimizin önceden fiziki ve idari şartları iyi değildi. Göreve Beşiktaş’tan gelen Gökhan Keskin’i getirdik. Sonra tesisin içerisini komple yeniledik. Şu anda tam 27 tane kardeşimiz bu tesiste kalıyor. Onları okuluna yolluyoruz, gelişimini takip ediyoruz. Onların velileri biziz. Bu arkadaşları hedef oyuncular olarak belirledik. Onlar için beslenme uzmanı tuttuk. Tam zamanlı, çocukların gelişimini sağlayacak bir beslenme mönüsü hazırladı. Artık alt yapı oyuncuları sadece makarna yemiyor. Gerekli bütün besinleri sağlıyoruz.”­



Metin Albayrak'tan inciler



“Ligde üçüncü yıldız hedefimiz var. Bunu başaracak bir kadroya sahibiz. Ek olarak Avrupa Ligi’nde de zirveyi hedefliyoruz. Takımımıza güveniyoruz’



“Şenol Güneş, bizim büyüğümüz abimiz. Bizim için kontrat kağıt üzerinde. Kalben bağlılığımız var. Zamanı geldiğinde imza atarız.”



“Caner çok iyi bir oyuncu. Sahada yüreğini ortaya koyuyor. Sanki uzun seneler alt yapıda görev yapıp çıkmış gibi. Onu takımda tutmak istiyoruz.”



“Kerim ve Ömer’i sezon başından beri isteyenler var. Ama vermeyi düşünmüyoruz.”



“Başakşehir buralara tesadüfen gelmedi. İyi bir hocaları, kulüp anlayışları var. Onları izleyince keyif alıyorum.”



“Mehmet Ekici konusu gündemimizde değil. Trabzonspor bizim çok sevdiğimiz bir camia. İlişkilerimiz çok iyi. Sözleşmeli oyuncularıyla görüşmeyiz.”



“Finansal Fair-Play süreci devam ediyor. Bundan dolayı transferde dikkatli davranıyoruz. 3 transferle noktayı koymayı planlıyoruz.”



“Gençler artık A takıma çıkıp antrenman topçusu olmayacak. İkinci Lig’ten takım satın alıp onları ve potansiyeli bulunan transferleri bu takımda hazırlayacağız.”



Fanatik