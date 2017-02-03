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Golcü Janssen için ret kararı !

GOLCÜ JANSSEN İÇİN RET KARARI !

Galatasaray’ın son anda Tottenham’ın golcüsü Vincent Janssen’i istediği ortaya çıktı.

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Janssen’in menajeri Louis Laros, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların transferin son gününde devreye girdiğini aktardı. Galatasaray’dan kiralama için bir teklif geldiğini ifade eden Hollandalı forvetin menajeri, Tottenham’ın teklifi kabul etmediğini belirtti.

Tottenham’ın Southampton’dan golcü Jay Rodriguez’i son anda alamamasından dolayı sarı-kırmızılıların olası Janssen transferinin iptal olduğu da eklendi. 22 yaşındaki Janssen’in de Wesley Sneijder faktöründen dolayı Galatasaray’a sıcak baktığı vurgulandı.
 
En çok parayı Cim-Bom harcadı
 
Spor Toto Süper Lig kulüpleri, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde bonservis bedellerine ödediği 95,4 milyon lirayla son yılların en yüksek harcamasını yaptı. Kulüpler ara transfer döneminde futbolcu satışından ise 37,2 milyon lira gelir elde etti.
 
Bu arada Galatasaray, son yıllarda ara transfer dönemlerinde yaptığı yüksek harcamalarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 145,4 milyon lirayla son 10 sezonun ara transfer dönemlerinde en çok para harcayan kulüp konumunda bulunuyor. Galatasaray’ı, 75,1 milyon lirayla Trabzonspor, 75 milyon lirayla Beşiktaş ve ve 44,1 milyon lirayla da Fenerbahçe takip ediyor.

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