''Golcü almasak olur mu?''

Aboubakar dönene kadar Cenk Tosun-Ömer-Talisca üçlüsünün siyah-beyazlı ekibi taşıyıp, taşıyamayacağı konusu tartışmaya açıldı.

Forvet transferinde Samuel Eto’o’ya odaklanan ancak Antalyaspor’un bu oyuncuyu satmaktan vazgeçmesiyle diğer isimlere yönelmek zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, golcü takviyesini tartışmaya açtı.

Yeni sezonda başta Çin olmak üzere Uzakdoğu’da yaz kampı planlayan ve bu kapsamda Eto’o gibi yıldızları renklerine bağlayarak Çin pazarına girmek isteyen siyah-beyazlılar bu düşüncesini sezon sonuna bıraktı. Alternatif isimlerin bazılarının pahalı, bazılarının ise Beşiktaş’ta oynayacak seviyede olmadıklarını belirleyen yönetim, golcü transferini rafa kaldırmayı gündemine aldı. Döviz kurundaki sert dalgalanmalar da yönetim tarafından dikkate alındı.

Karar Güneş’in

Bu aşamada mevcut kadrodaki oyuncuların maaşlarını ödemenin en önemli öncelik olduğunu savunan bazı yöneticilerin, “Cenk Tosun ve Ömer’in yanı sıra Talisca da en az onlar kadar forvet oynayabiliyor. Attığı gollerle kampın yıldızı oldu. Kaldı ki Babel de forvet özelliklere sahip. Evet, Eto’o olsaydı Uzakdoğu’ya açılma planlamasında işimize de yarardı ama Aboubakar dönene kadar mevcut kadromuz bu yarışı götürebilir” diye konuştukları ortaya çıktı.

Gündeminde Budkivsky ve Eder gibi isimleri bulunduran Beşiktaş Yönetimi, bu konuda son olarak Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşecek. Güneş’in kabul etmesi durumunda siyah-beyazlılar gelecek sezon için Mario Gomez ile şimdiden görüşmelere başlayacak.

KÜÇÜKEMRE: Bu kadro yeterli

Beşiktaş’ta; Ricardo Quaresma, Guti, Manuel Fernandes ve Hugo Almeida gibi dünyaca ünlü futbolcuların alınmasında büyük rolü bulunan ve geçmişte Serdal Adalı ile birlikte transfer komitesinde yer alan Doğan Küçükemre mevcut kadronun yeterli olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcuların lig kalitesinin üzerinde olduğunu dile getiren Küçükemre, “Ülkemizin ekonomik durumu ortada. Her sabah dövizin ne olacağını konuşuyoruz. Gönül ister ki en iyi golcü bizde olsun ama mali şartlara da bakmak lazım” dedi.

Eto’o konusuna da değinen Doğan Küçükemre, “Tam bir talihsizlik. Keşke bu hale gelmeseydi. Antalyaspor Başkanı bu konuda etik davranmadı. Beşiktaş bu transfere sezon başında bitirmeliydi. Ancak her şeyde bir hayır vardır. Camia olarak Beşiktaş’a hepimiz destek olmalıyız. Yeni gelen oyuncuları oynamadan eleştirmemeliyiz. Bu dönemde transfer yapmak kolay iş değil” ifadelerini kullandı.