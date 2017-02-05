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Göksel Gümüşdağ'dan itiraf

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İTİRAF

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maç sonrası konuştu.

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Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ı  2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maç sonrası konuştu.

Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle;

"Öncelikle Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyorum. Takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Zaman zaman hakem hatalarıyla ilgili yaptığım açıklamalarımda teknolojiye vurgu yapıyorum. Bugün de sonuca etki edecek bir karar görmedim. Kupada inşallah sonuna kadar devam edeceğiz."

Gümüşdağ. bir soru üzerine ise, "Emre'nin pozisyonunda sarı kart doğruydu" diye konuştu.

Yeni transferleri Emmanuel Adebayor ile ilgili olarak ise Başkan Gümüşdağ, "Adebayor dünya çapında önemli bir yıldız oyuncu. Gelişi taraftarı da etkiledi. Kendisini yakın zamanda da daha iyi şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"POZİSYONLARI İZLEDİM, ATTIĞIMIZ İLK GOL OFSAYT"

Maç sonu bir açıklama daha yapan Gümüşdağ şunları söyledi;

"Galatasaray adına üzüldüm. Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt. Her zaman söylüyorum, video hakemlik olmazsa, olmazımızdır. Bu tür hataların da olmasını istemeyiz. Ne Galatasaray'ın lehine ne de aleyhinde, ne de Başakşehir'in aleyhine olsun. Doğru olan neyse o olsun. Dolayısıyla Galatasaray'ın adına ben de üzüldüm. Hakemin artniyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama izledim ve düzeltmek istedim."

DHA
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