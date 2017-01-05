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Göksel Gümüşdağ’dan ilginç sözler

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’DAN İLGİNÇ SÖZLER

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Öncelikli hedefimiz şampiyonluk değil" dedi.

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, futbolculara olan ödemeleri 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren Türk Lirası üzerinden yapmaya başladıklarını belirterek bu sistemin bundan sonra kendi kulüplerinde böyle devam edeceğini söyledi. Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediğini futbolun bu diliminde uygulamaya başladıklarını belirterek, “Biz futbolcularımıza alacaklarını TL üzerinden ödeme yapacağız, futbolcular hangi para birimini ülkelerinde kullanmak isterlerse bu onların tasarrufudur” dedi. 

“LİGİN İKİNCİ YARISI ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Göksel Gümüşdağ devam eden şampiyonluk yarışına da değinerek ligin ikinci yarısında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Gümüşdağ, gerçekçi hedeflerinin ne olduğunu ancak 25 ile 28'inci haftalar içinde görebileceklerini vurgulayarak, “Bizim öncelikle hedefimiz ilk üçün içerisinde olmak. Biz küçük bütçelerle büyük hayaller kuran bir takımız. Başakşehir ekibinin doğru temeller üzerine oturduğunu söyleyebilirim. Bizim öncelikli hedefimiz şampiyonluk değil, ligin futbol oynamaya çalışan ve sevilen bir takımı olmak” diye konuştu.

Transferler konusuna da değinen Gümüşdağ, Emre ve Mossoro'nun alternatifini 21 yaşındaki genç İrfan Can ile bulduklarını, Egemen'in de katılımıyla birlikte takımın tecrübe kazandığını sözlerine ekledi.

AMK Gazetesi
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