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Gökhan Töre'den Fenerbahçe açıklaması !

GÖKHAN TÖRE'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI !

Beşiktaş'ın West Ham United'a kiraladığı Gökhan Töre, Fenerbahçe'den teklif almadığını da söyledi.

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Beşiktaş'ın, West Ham United'daki futbolcu Gökhan Töre, Beyaz TV'de yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu.

İşte Gökhan Töre'nin açıklamaları:

Yaklaşık 2 ay önce dizimden ameliyat oldum. Gelecek sezon hazır olacağım. En kısa zamanda sahalara dönmek istiyorum.

'Beşiktaş'a dönecek misin?' sorusuna, "Şu an West Ham United'ın sözleşmeli oyuncusuyum. Sezon sonu Beşiktaş'a geri döneceğim.' dedi.

'Fenerbahçe'den teklif aldın mı?' şeklindeki soruya milli futbolcu şu ifadelerle yanıt verdi: Zaman zaman bir çok kulüpten teklif aldım. Ama bu kulüpler arasında Fenerbahçe yoktu. 

Gökhan Töre'nin diğer açıklamaları...

Şampiyonluk yarışı bu sezon çok heyecanlı. Son haftaya kadar yarışın süreceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı çok başarılı buluyorum. Başakşehir'de başarılı. Onlarıda tebrik ederim. İyi futbol oynuyorlar. Umarım sezon sonunda Beşiktaş şampiyon olur.

Quaresma çok kaliteli bir futbolcu. Geçen sezon onun için çok başarılı geçti. Hem Portekiz Milli Takımında Avrupa Şampiyonluğu, hem de Beşiktaş'da çok başarılı bir sezon geçirdi. Kendisi çok sevdiği bir arkadaşım. Her zaman temas halindeyim.

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