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Gökhan Töre: ''Beni de alın...''

GÖKHAN TÖRE: ''BENİ DE ALIN...''

Beşiktaş'ın sezon öncesi 3.5 milyon Euro'ya İngiliz ekibine kiraladığı Gökhan, siyah-beyazlı yöneticilere haber yolladı.

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Sezon öncesi 3.5 milyon Euro’ya West Ham’a kiralanan yıldız futbolcu, “Bedelsiz gelirsem ve maaşımın bir kısmını şu andaki kulübüm öderse beni geri alır mısınız?” diye sordu

Leipzig'e 5 milyon Euro'ya sattığı Atınç Nukan'ı sezon başında kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, 7 milyon Euro'ya Hebei China Fortune'a gönderdiği Ersan Adem Gülüm'ü yine sezon sonuna kadar kiralarken, 13 milyon Euro'ya Shanghai Shenhua'ya verdiği Demba Ba'nın geri dönüş talebine de olumlu yaklaşmıştı. Bu üç futbolcunun ortak özelliği ise siyahbeyazlılara kiralama maliyetlerinin bulunmaması ve maaşlarının bir bölümünü kulüplerinin karşılayacak olmasıydı. Kara Kartal'a benzer bir teklif de West Ham United'da gözden çıkarılan Gökhan Töre'den geldi…
 
MART'TA YEŞİL SAHALARA DÖNECEK
Beşiktaş'ın sezon öncesi 3.5 milyon Euro'ya İngiliz ekibine kiraladığı Gökhan, siyah-beyazlı yöneticilere haber yollayarak, "Bedelsiz gelirsem ve maaşımın bir kısmını da şu anki kulübün öderse beni de alır mısınız?" diye sordu. Beşiktaşlı idareciler ise bonservisi kendilerinde olan Gökhan'ın piyasasını canlı tutmak için bu teklife olumlu yaklaştı. Oyuncuya da, "West Ham'ın bize ödediği rakamdan düşmemesi ve maaşının yarısını vermeyi kabul etmesi durumunda bu iş olabilir" cevabı verildi. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası Mart ayında sahalara dönmeye hazırlanan Gökhan'ın kulübünü ikna etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Sabah

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