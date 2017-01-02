Gökhan Süzen resmen Sivasspor'da

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sivasspor, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Gökhan Süzen'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sezonun ilk yarısında Tokatspor forması giyen deneyimli futbolcu ile 6 ayı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Gökhan Süzen Sivasspor'un bugün başlayacak Antalya kampında yer alacak.



Gökhan Süzen Kimdir?



12 Temmuz 1987'de Düzce'de dünyaya gelen Gökhan Süzen futbola Galatasaray alt yapısında başladı. Ardından o dönemki adı ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Süzen, tecrübe kazanması amacıyla Alibeyköy'a kiralandı. Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a dönen futbolcu burada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti ve Beşiktaş'a transfer oldu. Daha sonra Gaziantep'in yolunu tutan Gökhan Süzen ardından 01 Şubat 2016 tarihinde Sivasspor'umuza transfer oldu ve 4 maçta görev aldı. Sezon sonu takımımızdan ayrıldıktan sonra Tokat'a transfer oldu ve Tokatspor forması ile bu sezon 15 maçta görev alan futbolcu 1 kez de gol sevinci yaşadı. Gökhan kariyerinde çıktığı 219 maçta 9 gol kaydetti.