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Gökhan Saral'dan rehavet uyarısı

GÖKHAN SARAL'DAN REHAVET UYARISI

Gökhan Saral, rehavetten uzak olmaları gerektiğini söyledi.

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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, futbolda şans faktörünün kendilerinden yana estiğini belirterek, rehavetten uzak olmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Saral, "Üst üste alınan 4 galibiyetle ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım konumundayız. Takımımız oturuyor. Trabzonspor'umuz güzel günlere doğru yol alıyor. Daha büyük başarıları da inşallah hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
 
"Futbolda şans faktörü bizden yana esiyor" diyen Saral, rehavetin kendilerinden uzak olması gerektiğini vurguladı. Yönetim olarak camiaya güvendiklerini belirten Gökhan Saral, "Camiamızın da bizlere güvenmesini istiyorum. Beklentilerin farkındayız. Camiamızın arzuladığı başarılara ulaşmak için çalışmalarımızı tüm inancımızla sürdürüyoruz. Bütün taraftarlarımızı haftaya sahamızda oynayacağımız Alanyaspor maçına bekliyoruz" dedi.
 
Trabzonspor'da istatistikler değişti

Trabzonspor'un ligin ilk yarısındaki kötü istatistikleri ikinci yarıda düzelme yoluna girdi. Ligin ilk yarısında mağlubiyetleri galibiyetlerinden fazla olan bordo-mavili takımda, 5 olan galibiyet sayısı 9'a çıkarken, mağlubiyet sayısı ise 8'de kaldı. Böylelikle Trabzonspor'da galibiyet sayısı mağlubiyet sayısının önüne geçmiş oldu. Ligin ilk yarısında 12 gol atan Trabzonspor ikinci yarıda ise 8 gol atarak attığı gol sayısını 20'ye yükseltti. Ligin ilk yarasında 20 gol yiyen bordo-mavililer ikinci yarıda ise sadece 1 gol yiyerek gol sayısını 21 yükseltti ve eksi 8 olan averajını eksi 1'e indirdi. 

İHA

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