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Gökhan Saki de Reina'daydı !

GÖKHAN SAKİ DE REİNA'DAYDI !

Gökhan Saki'nin Reina'daki terör saldırısında mekanda olduğu ortaya çıktı.

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Kick-Box dünya şampiyonluğu bulunan Gökhan Saki'nin Reina'daki terör saldırısında mekanda olduğu ortaya çıktı.

Saldırganla göz göze geldi

Bir grup yabancı arkadaşıyla Reina'ya gelen Saki, olay esnasında saldırganla göz göze geldikten hemen sonra kendini mekanın mutfağına attı. Terör saldırısı sonrası Reina'dan çıkan ilk grupta bulunan Saki, görüntü vermemek için olay yerinden hemen uzaklaştı. 

Telefonla ulaştığımız Saki, Reina katliamı gerçekleştiği esnada mekanda olduğunu doğrularken; o gece hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

Milliyet
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