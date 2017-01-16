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Gökhan Gönül'den sakatlık açıklaması

GÖKHAN GÖNÜL'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Gökhan Gönül, Osmanlıspor maçı sonrası sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Beşiktaş'ın deneyimli yıldızı Gökhan Gönül, maçın ardından sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül'ün açıklamaları şöyle;

Bizi yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz, tribün tamamen doluydu, maç sonuna kadar destekte bulundular. Zor bir deplasman oldu ama 3 puanı aldık. Alanya deplasmanından da 3 puan alırsak güzel şeyler olacağını düşünüyorum.

Maçın başında dizime darbe geldi. Dakikalar ilerledikçe ağrı arttı. Uzun süreceğini sanmam. Alanyaspor maçında  oynayabilirim.

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