Gökhan Gönül'den sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın deneyimli yıldızı Gökhan Gönül, maçın ardından sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gökhan Gönül'ün açıklamaları şöyle;
Bizi yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz, tribün tamamen doluydu, maç sonuna kadar destekte bulundular. Zor bir deplasman oldu ama 3 puanı aldık. Alanya deplasmanından da 3 puan alırsak güzel şeyler olacağını düşünüyorum.
Maçın başında dizime darbe geldi. Dakikalar ilerledikçe ağrı arttı. Uzun süreceğini sanmam. Alanyaspor maçında oynayabilirim.