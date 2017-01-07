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Gökhan Gönül idmanı yarıda bıraktı

GÖKHAN GÖNÜL İDMANI YARIDA BIRAKTI

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

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Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, konakladığı otelin  sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan Beşiktaş'ın sabah  antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana topla istasyonlardan kurulu parkurda çabukluk çalışarak  başlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.  Çift kale maç sırasında teknik direktör Şenol Güneş, zaman zaman oyunu durdurarak  futbolcularına uyarılarda bulundu.
 
Antrenman bittikten sonra Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Olcay  Şahan, Cenk Tosun ile Tolgay Arslan, kısa süre frikik ve şut çalışması yaptı.
 
Beşiktaş, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam  edecek.
 
Gökhan Gönül yarıda bıraktı
 
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül, antrenmanda sakatlandı.
 
Çift kale maçta aldığı darbe sonucu sakatlık geçiren Gökhan Gönül'ün,  tedbir amaçlı idmanı bıraktığı belirtildi.
 
Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Dusko Tosic de sakatlığından dolayı tedbir  amaçlı takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Necip Uysal  da antrenmana katılmadı.

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