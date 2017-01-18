Gerard Pique Barcelona'dan ayrılabilir..

Barcelona'nın sembol isimlerinden Gerard Pique, yakın gelecekte Katalan ekibinden ayrılabilir, zira eşi dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın dileği bu yönde.İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Kolombiyalı pop yıldızı, Pique'nin İspanya'da oldukça fazla baskıya maruz kaldığını düşünüyor ve İspanyol oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesini istiyor.Pique'ye Chelsea ve Arsenal'in ilgilisi olduğu biliniyor.