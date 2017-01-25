ANA SAYFA
Georges Leekens istifa etti

GEORGES LEEKENS İSTİFA ETTİ

Cezayir Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Georges Leekens istifa etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cezayir Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Georges Leekens, takımının Afrika Uluslar Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından görevinden istifa etti.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki  Belçikalı teknik adam Leekens ile yolların ayrıldığı belirtildi.
 
Federasyonun internet sitesine değerlendirmede bulunan Leekens, "Her  ne kadar takıma yürekten bağlı olsam da istifanın iki taraf için de en iyi  seçenek olduğuna karar verdim." ifadesini kullandı.
 
Cezayir'de teknik direktörlük görevine 3 ay önce başlayan Leekens,  takımının başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet alabildi.
 
Afrika Uluslar Kupası'na katılan Cezayir, Gabon'da devam eden  organizasyonda 3 maçta sadece 2 beraberlik alarak B Grubu'nu 3. sırada tamamlamış  ve turnuvaya erken veda etmişti. 
 
Cezayir gruptaki son maçında Senegal ile karşılaşmış ve 2-1 önde götürdüğü maçta Fenerbahçeli Moussa Sow'un attığı gol ile maç 2-2 berabere sona ermişti. Beraberlikle tur atlayan taraf ise Moussa Sow'un takımı Senegal olmuştu.

10
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İspanya Babel'i konuşuyor !''Problemin değil çözümün parçası ol''Beşiktaş Ersan Gülüm'ü borsaya bildirdi
Fenerbahçe için Adam iddiasıNedved açıkladı: ''Fenerbahçe ile görüşüyoruz''Alanya'da Tayfur Havutçu sesleri !
Aziz Yıldırım müjdeyi verdi: ''Bu hafta bitiyor...''Rodallega Trabzonspor'da !Reikerink ve Bruma arasında kriz !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS