Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper

GENÇLERBİRLİĞİ'NE BREZİLYALI STOPER Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Coritiba'da forma giyen Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu transfer etti. Süper Lig 04.01.2017 11:11

Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünü 8. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Luccas Claro ile 2,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Coritiba'da oynayan 25 yaşındaki Claro, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Profesyonelliğe adım attığı 2010-11 sezonundan bu yana Coritiba'da top koşturan savunma oyuncusu, 109 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen Claro, akşam Antalya'ya gelerek kırmızı-siyahlıların devre arası kampına katılacak. 33