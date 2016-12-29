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Gençlerbirliği'nden gol yağmuru !

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GOL YAĞMURU !

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 yendi.

Karşılaşmadaki ilk atakta Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Maçın başlama vuruşunun ardından kaleci Taha Cengiz Demirtaş'ın uzun pasında Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Serkan İpek ile karşı karşıya kalan Milinkovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

12. dakikada başkent temsilcisi, Milinkovic ile farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin ceza alanına sağdan giren Sırp futbolcu, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

15. dakikada Ahmet Oğuz, Amed Sportif Faaliyetler ceza alanı çizgisi önünde kaleyi karşıdan gören pozisyonda kullandığı serbest atışta sert bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi.

28. dakikada ceza alanında Vedat Muric, Tekin Adar'la girdiği mücadele sırasında yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Konuk ekip oyuncuları, pozisyonun penaltı olmadığı gerekçesiyle uzun süre hakeme itirazda bulundu. 31'inci dakikada Muric'in kullandığı penaltıda top direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Owusu, Amed Sportif Faaliyetler ceza alanı çizgisi üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0

60. dakikada Ahmet Oğuz, kullandığı serbest vuruşu yine gole çevirdi. Bu dakikada misafir ekibin kalesine 25 metre mesafeden kazanılan faul atışında Ahmet Oğuz, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0

82. dakikada Gençlerbirliği, Muric ile skoru 6-0 yaptı. Kosovalı futbolcu, kaleci Serkan İpek ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Serkan İpek'ten dönen topu yine kendisi tamamlayan Muric, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Gençlerbirliği, karşılaşmayı 6-0 kazandı.

AA
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