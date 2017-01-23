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Gençlerbirliği’nde moralsiz antrenman

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE MORALSİZ ANTRENMAN

Gençlerbirliği, hayatını kaybeden efsane başkan İlhan Cavcav'ın cenazesi sonrasında antrenmana çıktı.

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Efsane başkan İlhan Cavcav’ın cenaze törenine katılan Gençlerbirliği futbolcuları, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları Menemen Belediye maçı için ilk antrenmanına çıktı.

İdman öncesi soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Ümit Özat idmana geç katıldı. Moralsiz görünen futbolcular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması yaptı. Çalışmanın ikinci bölüme 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan başkent ekibi son olarak dar alanda yapılan taktik çalışma ile idmanı noktaladı. Antrenmana tedavisi süren Samuel Owusu katılmadı. Moralsiz Gençlerbirliği yarın öğle idmanının ardından Menemen Belediye maçı için, saat 15-55’de İzmir’e hareket edecek.

AMK Gazetesi
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