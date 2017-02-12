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Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav'dan sonrası hayal kırıklığı !

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İLHAN CAVCAV'DAN SONRASI HAYAL KIRIKLIĞI !

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, duayen başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı.

Cavcav'ın vefatından sonra çıktığı 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Gençlerbirliği'nin, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması efsane başkan İlhan Cavcav'ın yoğun bakıma kaldırılması nedeniyle ertelemişti.

Başkent ekibi, Cavcav'ın vefatının ardından ilk maçını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Osmanlıspor'a karşı oynadı.

Ankara'nın mor-sarılı temsilcisiyle ligde 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Menemen Belediyespor'un konuğu oldu. 

Alanyaspor'dan Gençlerbirliği'ne farklı tarife

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un İzmir temsilcisine deplasmanda 3-2 kaybetmesine karşın grup lideri olarak, son 16'ya yükselen Gençlerbirliği, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Kayserispor'a da aynı skorla 3-2 kaybederek, kupaya veda etti.

Başkent ekibi, bu karşılaşmanın ardından ligin 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gitti. Bu maçı da 3-0 kaybeden Gençlerbirliği, böylece Cavcav'ın vefatından sonra oynadığı 4 maçta da galibiyete ulaşamadı.

Ligdeki son galibiyetini Bursaspor'a karşı 16. haftada 3-1'lik skorla elde eden Gençlerbirliği, 17. haftada ise Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Ahmet Çalık’ın yokluğu hissedildi

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan milli stoperi Ahmet Çalık'ın yokluğunu hissetti.

Kırmızı-siyahlı takım, Ahmet Çalık'ın ayrılmasından sonra çıktığı 6 resmi maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, kalesinde 15 gol gördü.

Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ın transferinden sonra ligde Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a 3-0'lık skorlarla yenildi, Osmanlıspor ile de 1-1 berabere kaldı. 

Kırmızı-siyahlı ekip bu sürede kupada ise Menemen Belediyespor ve Kayserispor'a 3-2'lik skorlarla mağlup oldu ve Fenerbahçe karşısında sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Ligde bir maç eksiği bulunan kırmızı-siyahlılar, 21. haftada sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

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