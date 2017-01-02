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Gençlerbirliği’den Ahmet Çalık açıklaması

GENÇLERBİRLİĞİ’DEN AHMET ÇALIK AÇIKLAMASI

Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

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Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, katıldığı bir radyo programında Ahmet Çalık transferini değerlendirdi.

Ölmez, ”Ahmet Çalık konusunda henüz Galatasaray ile anlaşma olmadı. Küçük pürüzler var. Fiyat konusunda bir şey diyemem; ama mesafe alındı. Bu hafta içerisinde bir sonuç çıkar. Geçtiğimiz hafta içerisinde İlhan Cavcav ile Dursun Özbek telefonda görüştü. Ahmet Çalık’ın sarı-kırmızılı takıma yüzde yüz katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son derece disiplinli ve yetenekli bir oyuncu. Gelişimini çok yakından takip ettik” dedi.

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