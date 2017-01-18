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Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki 5. maçında, evinde 2-1 yenildiği Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Gençlerbirliği ile saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Rakibine ilk maçta 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerin hocası Dick Advocaat'ın yedeklerden oluşan bir kadroyla maça çıkması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı A2 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Ferhat, Politevich, Serdar, Milinkovic, Owusu, Scekic, Matei, Vedat Muriqi

FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Neustadter, İsmail, Salih, Caner Koca, Ozan, Aatif, Stoch, Fernandao

AMK Gazetesi
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