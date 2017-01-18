Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki 5. maçında, evinde 2-1 yenildiği Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Futbol » Türkiye Kupası 18.01.2017 17:02

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Gençlerbirliği ile saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Rakibine ilk maçta 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerin hocası Dick Advocaat'ın yedeklerden oluşan bir kadroyla maça çıkması bekleniyor. GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Saat 20:00’de başlayacak olan Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı A2 kanalında canlı yayınlanacak. MUHTEMEL 11’LER GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Ferhat, Politevich, Serdar, Milinkovic, Owusu, Scekic, Matei, Vedat Muriqi FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Neustadter, İsmail, Salih, Caner Koca, Ozan, Aatif, Stoch, Fernandao AMK Gazetesi 27