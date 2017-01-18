Gençlerbirliği 2 - 2 Fenerbahçe / Maç sona erdi

90.DK: Hakem Ümit Öztürk müsabakanın bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

90.DK: Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 4 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

89.DK: Sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Oğuz ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza yayı içerisinde Marko Milinkovic'in önünde kalıyor. Marko Milinkovic bekletmeden çok sert vuruyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

87.DK: Son dakikalara girilirken yapılan faullerle oyun sık sık duruyor.

84.DK: Fenerbahçe cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aatif Chahechouhe oyundan alınırken yerine Samed Karakoç oyuna dahil oluyor.

83.DK: GOOOLL!! Gençlerbirliği, Vedat Muriqi ile beraberliği yakalıyor! Sol kanattan gelişen atakta Aydın Karabulut'un pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Vedat Muriqi kalecinin üzerinden aşırtma vuruşu ile topu filelere gönderiyor.

82.DK: Marko Milinkovic'in ara pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Serdar Gürler sağ ayağının içi ile bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

81.DK: Ceza yayı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Abdul Khalili doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

76.DK: Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Oleksandr Karavayev çok sert vuruyor ancak kaleci Johannes Hopf üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol ediyor.

74.DK: Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Aydın Karabulut ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

71.DK: Gençlerbirliği cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jonathan Ring oyundan alınırken yerine Cosmin Matei oyuna dahil oluyor.

69.DK: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Marko Milinkovic ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

65.DK: Sarı lacivertlilerde Yiğithan Güveli, rakibinin hızlı atağını elle kestiği gerekçesi ile sarı kart görüyor.

63.DK: Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli kısa süreli sakatlık geçiriyor.

61.DK: Marko Milinkovic'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Vedat Muriqi yerden vuruşunu yapıyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

60.DK: Müsabakanın üçte ikilik bölümü geride kalırken ev sahibi kırmızı siyahlıların topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

56.DK: Ceza yayı sağ çaprazının gerisinde topla buluşan Marko Milinkovic vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

53.DK: Topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Miroslav Stoch ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inmeden ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktada topla buluşan Salih Uçan topu düzelterek yerden sert vuruyor ancak top savunmaya çarparak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

49.DK: Ceza sahası sağ çaprazına sokulan Jonathan Ring ceza sahasına girer girmez sol ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

46.DK: Gençlerbirliği cephesinde iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Halil İbrahim Pehlivan ve Aleksandar Scekic oyundan alınırken yerlerine Marko Milinkovic ve Vedat Muriqi oyuna dahil oluyor.

46.DK: Fenerbahçe cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Caner Koca oyundan alınırken yerine Alper Potuk oyuna dahil oluyor.

46.DK: Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

45.DK: Hakem Ümit Öztürk müsabakanın ilk yarısının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45.DK: Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

43.DK: GOOOLL!! Fenerbahçe, genç Caner Koca ile tekrar öne geçiyor! Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Miroslav Stoch ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Kaleci Johannes Hopf'un müdahalesinden sonra topu altıpas sol çaprazında önünde bulan Caner Koca sağ ayağının dışı ile vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak filelerle buluşuyor.

40.DK: Sol çaprazdan rakiplerini şık hareketlerle çalımlayarak geçen Aatif Chahechouhe ceza sahasına girerek ortasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Salih Uçan gelişine vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

38.DK: Orta alan mücadelesinde Aleksandar Scekic, rakibi Salih Uçan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

37.DK: Serdar Gürler'in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Abdul Khalili doğrudan kaleyi düşünüyor ancak vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

36.DK: Miroslav Stoch sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

29.DK: GOOOLL!! Serdar Gürler yerden vuruşunu yapıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor. Şimdi skor 1-1.

29.DK: Penaltı vuruşu için topun başına Serdar Gürler geliyor...

26.DK: Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Aydın Karabulut ceza sahası içinde topla buluşuyor ve kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Aydın Karabulut topa vurmak isterken rakibi İsmail Köybaşı'nın müdahalesi ile yerde kalıyor. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını işaret ediyor ve İsmail Köybaşı'yı kırmızı kart ile oyundan ihraç ediyor.

24.DK: GOOOLL!! Fenerbahçe, yeni transferi Oleksandr Karavayev ile öne geçiyor! Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Miroslav Stoch ceza sahası çizgisi üzerinde hareketleniyor ve son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Altıpas alanı içerisinde gelen topa yükselen Oleksandr Karavayev kafa vuruşunu yapıyor ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.

20.DK: Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

16.DK: Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta İsmail Köybaşı doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Johannes Hopf sağ köşeye uzanarak bu topu çıkartıyor.

12.DK: Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Serdar Gürler sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Fabiano Ribeiro'nun üzerine gidiyor.

12.DK: Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Serdar Gürler sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Fabiano Ribeiro'nun üzerine gidiyor.

9.DK: Sarı lacivertlilerde Aatif Chahechouhe kısa süreli sakatlık geçiriyor.

7.DK: Konuk ekip Fenerbahçe kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

3.DK: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Abdul Khalili ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak bu top savunmanın kontrolüne geçiyor.

1.DK: Müsabaka ev sahibi Gençlerbirliği'nin vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayı Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Turu garantileyen iki takım liderlik için yarışıyor! Ankara temsilcisi maçtan puanla ayrılması durumunda son 16’ye lider olacak çıkacak.

KADROLAR

Gençlerbirliği: Hopf, Claro, Ahmet Oğuz, Kulusic, Halil İbrahim, Scekic, Ring, Serdar, Aydın, Issah, Khalili

Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavaiev, Aatif