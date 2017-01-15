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Gençlerbirliği 11 dakikada yıkıldı

GENÇLERBİRLİĞİ 11 DAKİKADA YIKILDI

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.

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Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, 5 ila 16. dakikalar arasında bulduğu üç golle, Gençlerbirliği'ni 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Kasımpaşa'nın gollerini 5. dakikada penaltıdan Titi, 13. dakikada Adem Büyük ve 16. dakikada David Pavelka kaydetti. Gençlerbirliği'nde Orhan Şam 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonucu oyundan ihraç edildi.

Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 21'e çıkaran Kasımpaşa önümüzdeki hafta Trabzonspor'u konuk ederken, 22 puanda kalan Gençlerbirliği, Gaziantepspor deplasmanına konuk olacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Pavelka, Abdullah, Sadiku, Tunay, Koita, Adem
 
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Orhan, Uğur, Palitsevich, Selçuk Şahin, Issah, Khalili, Aydın, Serdar, Muriç

Akşam
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