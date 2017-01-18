Gençlerbirliği 0 - 1 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

24.DK: GOOOLL!! Fenerbahçe, yeni transferi Oleksandr Karavayev ile öne geçiyor!

20.DK: Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

16.DK: Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta İsmail Köybaşı doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Johannes Hopf sağ köşeye uzanarak bu topu çıkartıyor.

12.DK: Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Serdar Gürler sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Fabiano Ribeiro'nun üzerine gidiyor.

12.DK: Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Serdar Gürler sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Fabiano Ribeiro'nun üzerine gidiyor.

9.DK: Sarı lacivertlilerde Aatif Chahechouhe kısa süreli sakatlık geçiriyor.

7.DK: Konuk ekip Fenerbahçe kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

3.DK: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Abdul Khalili ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak bu top savunmanın kontrolüne geçiyor.

1.DK: Müsabaka ev sahibi Gençlerbirliği'nin vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayı Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Turu garantileyen iki takım liderlik için yarışıyor! Ankara temsilcisi maçtan puanla ayrılması durumunda son 16’ye lider olacak çıkacak.

KADROLAR

Gençlerbirliği: Hopf, Claro, Ahmet Oğuz, Kulusic, Halil İbrahim, Scekic, Ring, Serdar, Aydın, Issah, Khalili

Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavaiev, Aatif