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Gençler Kayserispor'a hazır

GENÇLER KAYSERİSPOR'A HAZIR

Kupada Kayserispor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı.

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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın iç sahada Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 5'e 2 pas organizasyonuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışmaya geçti. Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, duran top çalışması da yaptı.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Nihat Şahin'in yer almadığı antrenmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav da tribünden takip etti.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.15'te başlayacak kupa maçında, Passolig ve kağıt bilet uygulaması yapılacak. Maçın biletleri, maraton tribünü için 10, kapalı tribün için 15 ve VIP tribün için de 30 liradan satışa çıkarıldı. Kayserispor taraftarlarının yer alacağı kale arkası biletleri ise 10 liradan satılıyor.

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