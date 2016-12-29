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''Gelirleri şehit ailelerine bağışlanacak''

''GELİRLERİ ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK''

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yaşadığımız kayıpların yarasını, sporun birleştirici gücüyle sarmak arzusundayız" dedi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Ocak Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunda sporun birleştirici gücünün ön planda olacağını belirtti.

TBF'nin internet sitesine açıklamada bulunan Hidayet Türkoğlu, "Parkenin sihirbazları, Türkiye için omuz omuza sahada" sloganıyla düzenlenecek etkinliğin, Türk halkına, sporun birleştirici gücünü gözler önüne seren, anlamlı ve üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağını aktardı.

Geleneksel olarak düzenlenen organizasyonun bu yıl herkes için çok daha büyük önem ve anlam taşıdığını kaydeden Türkoğlu, "Daha önce basketbol camiası olarak başlattığımız, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren 'omuz omuza' mesajını, 15 Ocak günü Ülker Sports Arena'da yıldız oyuncularımızın yanı sıra, basketbol camiamızın, basın mensuplarımızın, sanatçılarımızın, iş dünyamızın, sponsorlarımızın ve tüm basketbolseverlerin katılımıyla bir kez daha, daha güçlü bir şekilde vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Türkoğlu, etkinlik için hazırlanan sosyal sorumluluk hareketlerinin yanı sıra bu organizasyondan elde edilecek tüm gelirin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını duyurarak, "Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizin günden güne güçlendiği bu hassas dönemde basketbol ailesi olarak, yaşadığımız kayıpların yarasını, sporun birleştirici gücüyle sarmak arzusundayız." şeklinde görüşlerini paylaştı.

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