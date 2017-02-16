''Geleceğime dair kararımı Mart ayında vereceğim''

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamı Dick Advocaat, FK Krasnodar maçı öncesi Rus basınına verdiği özel röportajda sarı lacivertli ekipteki geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söze işlerin fena gitmediğini söyleyerek başlayan deneyimli teknik adam, "Benim için hep aynı problem oluyor. Zenit'e geldiğimde de aynısı olmuştu. Başkaları tarafından kurulmuş bir kadroyla mücadele etmem gerekiyor. Transferleri sizin yapıyor olmanız daha iyi olurdu. Sizin düşünce ve hedeflerinize göre oyuncular alırdınız. Denedim ama bu uzun bir süreç. Fenerbahçe henüz bunu başlatamadı. Buraya geldiğimde Pereira'nın takımını aldım. Zenit'te ise Petrzhela'nın" ifadelerini kullandı.

"Zenit'te işler daha kolaydı"

Zenit'teyken işlerin Fenerbahçe'dekine göre daha kolay olduğuna da vurgu yapan Advocaat, "Bay Fursenko ile anlaşıyorduk. Beni destekledi ve bazı oyuncularla yolların ayrılmasını sağladı. Onlara gidip, "Yeterince iyi değilsin, hoşçakal" diyordu ve hiçbir problem yoktu. Takım inşa etmek zaman isteyen bir şey. Şu anda 69 yaşındayım, pek fazla zamanım yok" dedi.

Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek mi? Sinyali verdi...

İlk kez kendi ağzından Fenerbahçe'nin kendisine sözleşme uzatma teklifi önerdiğini itiraf eden Advocaat, kabul edip etmeme konusunda ise sinyali verdi: "Hala düşünüyorum. Henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Fenerbahçe harika bir kulüp, bu doğru. Büyük bir tarihi, geleceği var. Ama hayatta öyle bir noktaya gelirsiniz ki artık ailenizi düşünme vakti gelmiştir. Yeterince para kazandım. Ama arkadaşlarımı göremiyorum. Fenerbahçe çalıştığım kulüpler arasında en çok beklentiye sahip olan takım. Sadece İstanbul'da 5 takım var, bu da 8 derbi maçı demek. Stattaki atmosferler harika. Genel olarak her şeyi seviyorum. Ama takıma geç dahil olmanın bana pahalıya patladığını düşünüyorum. Şu anda geleceğime karar vermiş değilim. Mart ayında kararımı vermiş olurum."

"Eğer van Persie fit olsa Fenerbahçe'nin Türkiye'de rakibi olmaz"

Takımın yıldızı Robin van Persie hakkında da konuşan 69 yaşındaki teknik adam, "Kendi jenerasyonunun en iyi futbolcularından birisi. İyi bir profesyonel. 33 yaşında ama kendini bazen daha genç zannedebiliyor. Eğer van Persie her zaman fit olsa Fenerbahçe'nin Türkiye'de rakibi olmaz. Çoktan birinci sırada olurduk. Robin bizimle Krasnodar'a gelmedi ama umuyorum ki rövanşta oynayabilecek" diye konuştu.

Şampiyonluktan pek umudu yok!

Advocaat, "Fenerbahçe hala şampiyon olabilir mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Belki ama çok zor."

İstanbul'da en çok zorlayan şey...

Advocaat son olarak Türkiye'de yaşadığı zoruluklardan bahsetti: "Yalnızlık. Rakipleri izlemeyi seviyorum. Akşamları önüğmde televizyon açık. Eğer maç yoksa kitap okuyup müzik dinliyorum. Ama ne yazık ki eşim benimle beraber İstanbul'da değil. Bu çok zor. Daha önce de söyledim, benim yaşımda artık ailenizi düşünmeniz gerekir."

Ajansspor