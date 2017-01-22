Gaziantepspor’dan orta sahaya takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Uzun süre takıma bir on numara arayan yönetim aradığı oyuncuyu Rusya ekiplerinden Ufa'da forma giyen Brezilya'lı orta saha oyuncusu Marcıo De Souza Gregorıo ile buldu. 30 yaşındaki oyuncu, orta sahanın dışında forvet mevkisinde görev oynayabiliyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Rusya Süper Lig Kulüplerinden Ufa'da forma giyen 1986 doğumlu Brezilya'lı orta saha Marcio de Souza Gregorio'yu renklerine bağladı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Marcinho'ya hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

Podolski'nin gitme ihtimali G.Saray'ı forvet transferi hamlesine mecbur bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Pato ve Adrian Lopez girişimlerinden sonuç çıkaramayınca bir ara Çin'e gideceği iddia edilen Eduardo Vargas için düğmeye bastı. Almanların ünlü dergisi Kicker'in haberine göre Hoffenheim, Şilili golcüyü satmaya sıcak bakıyor. Oyuncunun en büyük iki talibinin Brezilya ligi takımlarından Flamengo ve G.Saray olduğu okuyuculara aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile satış listesine konulan Vargas için 7 milyon Euro önerdiği belirtiliyor. Eğer Podolski satılırsa Vargas'ın bütçesi bu şekilde karşılanmış olacak. Şilili oyuncunun, Avrupa'da kalmak istemesi de G.Saray'ın elini güçlendiren diğer bir faktör olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılıların Hoffenheim kulübüyle sıkı şekilde pazarlıkları sürdürdüğü belirtiliyor.