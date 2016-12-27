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Gaziantepspor trafik kazası geçirdi

GAZİANTEPSPOR TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Gaziantepspor'un kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor deplasmanından dönüşte trafik kazası geçirdi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor’u taşıyan otobüs, Kırklarelispor ile yaptığı Türkiye Kupası mücadelesinin ardından trafik kazası yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor kafilesi dönüş yolunda maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, karşılaşma sonrası Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıkan kafile, basın ekspres yolu havaalanı istikametinde kaza yaptı. Maddi hasarlı kazada oyuncuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı-lacivertli takım, Gaziantepspor’un geçirdiği trafik kazası üzerine geçmiş olsun mesajı yayınladı:

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor kafilesinin dönüş yolunda maddi hasarlı trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm Gaziantepspor camiasına ve otobüste bulunan kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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AMK Gazetesi
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